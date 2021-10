Online la piattaforma SapereConsumare | al via il progetto Mise–MI sull’educazione al consumo digitale

Online la piattaforma Saper(e)Consumare, al via il progetto Mise–MI sull’educazione al consumo digitale (Di lunedì 11 ottobre 2021) È stato presentato oggi il progetto Saper(e)consumare, promosso dal ministero dello Sviluppo economico e realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e con il supporto operativo di Invitalia, per favorire la cittadinanza digitale, educando e sensibilizzando giovani e adulti al consumo consapevole e sostenibile nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole secondarie di I e II grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) È stato presentato oggi ilSaper(e)consumare, promosso dal ministero dello Sviluppo economico e realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e con il supporto operativo di Invitalia, per favorire la cittadinanza, educando e sensibilizzando giovani e adulti alconsapevole e sostenibile nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole secondarie di I e II grado. L'articolo .

