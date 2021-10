Michetti: «Il 17 e 18 ottobre si vota per voltare finalmente pagina, Roma deve risorgere» (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Durante la prima fase della campagna elettorale si è persa di vista l’importanza dei programmi. In questi giorni spero che le proposte, le idee e la visione per Roma ritornino a essere centrali». Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, puntualizza su facebook: «C’è tanto che si può e si deve fare per la città più bella d’Europa: dobbiamo parlarne con i cittadini che ogni giorno la vivono!». In un post sui social Michetti ha poi scritto: «Il 17 e il 18 ottobre saranno due giornate fondamentali: sarete tutti chiamati a votare per il nuovo sindaco di Roma. Sarà il momento in cui deciderete il futuro della città. È importante però che andiate a votare, ricordatelo anche ai vostri parenti, amici e conoscenti. Chi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Durante la prima fase della campagna elettorale si è persa di vista l’importanza dei programmi. In questi giorni spero che le proposte, le idee e la visione perritornino a essere centrali». Enrico, candidato sindaco diper il centrodestra, puntualizza su facebook: «C’è tanto che si può e sifare per la città più bella d’Europa: dobbiamo parlarne con i cittadini che ogni giorno la vivono!». In un post sui socialha poi scritto: «Il 17 e il 18saranno due giornate fondamentali: sarete tutti chiamati are per il nuovo sindaco di. Sarà il momento in cui deciderete il futuro della città. È importante però che andiate are, ricordatelo anche ai vostri parenti, amici e conoscenti. Chi ...

