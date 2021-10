Meloni: «Vogliono sciogliere anche noi. Ma non ci faremo intimidire» (video) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fratelli d’Italia non si farà intimidire «dalle minacce di scioglimento e dai continui tentativi di demonizzazione da parte della sinistra». Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio su Facebook in risposta alle parole del vicesegretario Pd, Giuseppe Provenzano, sul fatto che il partito sarebbe «fuori dall’arco democratico e repubblicano». Parole che portano con sé la logica conseguenza, come notato da più parti, di una richiesta di scioglimento di FdI. «Il Pd oggi ci ha detto chiaramente che in pratica bisogna sciogliere FdI», ha sottolineato Meloni in apertura del video, che si conclude con la rassicurazione sul fatto che «continueremo a batterci al fianco degli italiani, sempre a testa alta. E, come sempre, saranno i cittadini a giudicarci e a dirci se pensano che il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fratelli d’Italia non si farà«dalle minacce di scioglimento e dai continui tentativi di demonizzazione da parte della sinistra». Giorgiaè intervenuta con unmessaggio su Facebook in risposta alle parole del vicesegretario Pd, Giuseppe Provenzano, sul fatto che il partito sarebbe «fuori dall’arco democratico e repubblicano». Parole che portano con sé la logica conseguenza, come notato da più parti, di una richiesta di scioglimento di FdI. «Il Pd oggi ci ha detto chiaramente che in pratica bisognaFdI», ha sottolineatoin apertura del, che si conclude con la rassicurazione sul fatto che «continueremo a batterci al fianco degli italiani, sempre a testa alta. E, come sempre, saranno i cittadini a giudicarci e a dirci se pensano che il ...

