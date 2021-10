Mediobanca, in assemblea al voto solo proposta CdA su modifiche statuto (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Mediobanca, a seguito della comunicazione da parte di Delfin dell’8 ottobre scorso, rende noto che all’assemblea straordinaria del prossimo 28 ottobre, al punto 3 dell’ordine del giorno relativo alle modifiche statuarie, verrà posta in votazione unicamente la proposta formulata lo scorso 8 ottobre dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. Coerentemente – si legge nella nota di Piazzetta Cuccia – sono stati modificati i moduli di deleghe relativi al suddetto punto 3 della parte straordinaria che prevede ora una sola proposta in delibera. Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –, a seguito della comunicazione da parte di Delfin dell’8 ottobre scorso, rende noto che all’straordinaria del prossimo 28 ottobre, al punto 3 dell’ordine del giorno relativo allestatuarie, verrà posta in votazione unicamente laformulata lo scorso 8 ottobre dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. Coerentemente – si legge nella nota di Piazzetta Cuccia – sono stati modificati i moduli di deleghe relativi al suddetto punto 3 della parte straordinaria che prevede ora una solain delibera.

