“Me l’ha detto lui…”. GF Vip 6, la bugia di Lulù su Manuel Bortuzzo fa infuriare tutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) La ‘relazione’ tra Manuel Bortuzzo e Lulù nata all’interno della casa del GF Vip 6 si è chiusa. Dopo le pressioni della principessa e le continue scenate di gelosia il 22enne ha finalmente parlato chiaro chiedendo alla principessa etiope di lasciargli spazio. Ieri sera Manuel ha cercato di far capire a Lucrezia di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta ha spiegato di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. “Tu eri da una parte seduto, io mi avvicinavo e tu te ne andavi” ha continuato a spiegare Lulù che, prima di arrivare al vero fulcro della questione, fa una premessa su Sophie: “Io adoro Sophie, resterò ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) La ‘relazione’ tranata all’interno della casa del GF Vip 6 si è chiusa. Dopo le pressioni della principessa e le continue scenate di gelosia il 22enne ha finalmente parlato chiaro chiedendo alla principessa etiope di lasciargli spazio. Ieri seraha cercato di far capire a Lucrezia di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta ha spiegato di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. “Tu eri da una parte seduto, io mi avvicinavo e tu te ne andavi” ha continuato a spiegareche, prima di arrivare al vero fulcro della questione, fa una premessa su Sophie: “Io adoro Sophie, resterò ...

Advertising

chetempochefa : 'L’ortopedico ha fatto un miracolo, si chiama anche Accetta tra l’altro… quando mi ha detto ti amputo un altro pezz… - fattoquotidiano : Michetti di nuovo costretto a scusarsi per l’“imperdonabile leggerezza” di un suo vecchio articolo su ebrei, lobby… - davidefaraone : Draghi ha detto che le tasse non le aumenta. Punto. Ergersi a paladini contro l’aumento delle tasse equivale ad inv… - lenapeperoncino : tra quattro giorni sono a Roma, l’agenzia viaggi non mi ha ancora detto il nome dell’hotel né dove si trova e non r… - stronzerik : @SpuntaVerde @GiovannaSerra3 @barbiektae stai sbagliando. soleil ha difeso miriana lí, ha solo detto che però potev… -

Ultime Notizie dalla rete : l’ha detto Busquets non ha digerito il gol di Mbappé: “L’arbitro mi ha detto una cosa senza senso” Sport Fanpage