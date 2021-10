Manifestazione No Green Pass: assalto a sede Cgil, 12 arresti anche Fiore e Castellino di Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) . Dodici persone sono state arrestate nella notte a Roma per gli scontri seguiti ieri alla Manifestazione No Green Pass e all’assalto alla sede della nazionale della Cgil. Ci sono anche i vertici nazionali di Forza Nuova: il movimento neofascista ha guidato l’azione squadrista alla sede sindacale. Arrestati Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Sono dodici le persone arrestate nella notte a Roma in relazione alle manifestazioni No Green Pass di ieri nella capitale, in particolare in relazione all’assalto alla sede nazionale della Cgil in Corso d’Italia e agli scontri con le forze dell’ordine a ridosso ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021) . Dodici persone sono state arrestate nella notte a Roma per gli scontri seguiti ieri allaNoe all’alladella nazionale della. Ci sonoi vertici nazionali di: il movimento neofascista ha guidato l’azione squadrista allasindacale. Arrestati Giulianoe Roberto. Sono dodici le persone arrestate nella notte a Roma in relazione alle manifestazioni Nodi ieri nella capitale, in particolare in relazione all’allanazionale dellain Corso d’Italia e agli scontri con le forze dell’ordine a ridosso ...

