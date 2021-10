Manchester City, Mendy resta in carcere almeno fino a gennaio (Di lunedì 11 ottobre 2021) LIVERPOOL (Gran Bretagna) - No alla libertà condizionata per il nazionale francese Benjamin Mendy , che dovrà restare in carcere fino all'inizio del processo, previsto per l'anno prossimo, che lo vede ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) LIVERPOOL (Gran Bretagna) - No alla libertà condizionata per il nazionale francese Benjamin, che dovràre inall'inizio del processo, previsto per l'anno prossimo, che lo vede ...

