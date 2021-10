Lorenzo Amoruso | sorpresa a Manila Nazzaro | il compagno ed i figli urlano fuori dalla Casa

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa sera potrebbero esserci delle lacrime di gioia per, in occasione dell’annunciatada parte del. L’ex calciatore lo ha annunciato proprio in queste ore attraverso le sue Instagram Stories, spiegando che nel corso della nuova puntata il Grande Fratello Vip ha pensato di fare una bellaproprio all’ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ci sarà uno spazio dedicato anche a Manila Nazzaro e alla sua storia d'amore con. Insieme hanno convinto l'intero pubblico di Temptation Island Vip lo scorso anno e ora regaleranno ...Manila Nazzaro, sorpresae figli/ Fuori dalla Casa "Auguri mamma!" Ed è proprio in una residenza per anziani in provincia di Brescia che si consuma lo scherzo, visto che Memo Remigi ...Lorenzo Amoruso, sorpresa a Manila Nazzaro: il compagno ed i figli della Vippona urlano fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.Stasera una nuova puntata con il Grande Fratello Vip. Lunedì 11 ottobre, in prima serata su Canale 5 appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, c ...