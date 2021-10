La mozione con cui il Pd chiede lo scioglimento di Forza Nuova

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Partito democratico ha depositato in Senato e alla Camera uncon cuial governo di «dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» provvedendo «allodie di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana». Le prime firmatarie sono le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. La richiesta parte dalla descrizione di quanto accaduto sabato scorso, in occasione della manifestazione nel centro di Roma contro l’obbligo del Green pass per i lavoratori (che entrerà in vigore il 15 ottobre) quando «per l’intero pomeriggio e fino a tarda sera – si ...

Il Movimento 5 Stelle 'ha firmato lapresentata dalla capogruppo alla Camera del Pd, Debora Serracchiani,la quale si chiede lo scioglimento di Forza Nuova e di altri gruppi neofascisti'. Lo ha reso noto il capogruppo M5s ...Il Partito democratico ha depositato in Senato e alla Camera uncui chiede al governo di "dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista" provvedendo "allo scioglimento di Forza Nuova e ...Roma, 11 ott. (LaPresse) - "In un sistema democratico esistono degli equilibri. Pensare di far votare a colpi di maggioranza lo scioglimento di un partito, ...Roma, 11 ott (Adnkronos) – Il Pd ha presentato la mozione parlamentare su Forza nuova “perchè è importante che ci sia un sostegno parlamentare ampio, ed è incomprensibile se non arrivasse. Noi non esc ...