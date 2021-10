I consigli non richiesti di Mister Tir. Tra pandemia, autostrade e gasolio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mi chiamo Mister Tir, o meglio così mi chiamano tutti, ma mi sta bene. Noi siamo come i marinai, c’è l’Olandese, il Portoghese, il Polacco, il Rumeno, lo Zingaro. Molti colleghi se la prendono con quelli dell’est che per quattro soldi fanno qualsiasi cosa, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri. Concorrenza sleale e lavoro da schiavi. Be’ non hanno torto. La paga media di un autista professionale italiano può superare i duemila euro netti al mese, quelli dell’est prendono la metà. La quota delle aziende nazionali è scesa dal 32,7 al 12 per cento, quella delle ditte dell’est è passata dal 7 al 53 per cento. Però in Italia mancano ventimila autisti professionali. Italiani o stranieri, io dico sempre che tutti noi siamo una ciurma di disperati, senza la quale, però, ogni cosa si ferma, guardate cosa succede nella spocchiosa Inghilterra. Dobbiamo farci ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mi chiamoTir, o meglio così mi chiamano tutti, ma mi sta bene. Noi siamo come i marinai, c’è l’Olandese, il Portoghese, il Polacco, il Rumeno, lo Zingaro. Molti colleghi se la prendono con quelli dell’est che per quattro soldi fanno qualsiasi cosa, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri. Concorrenza sleale e lavoro da schiavi. Be’ non hanno torto. La paga media di un autista professionale italiano può superare i duemila euro netti al mese, quelli dell’est prendono la metà. La quota delle aziende nazionali è scesa dal 32,7 al 12 per cento, quella delle ditte dell’est è passata dal 7 al 53 per cento. Però in Italia mancano ventimila autisti professionali. Italiani o stranieri, io dico sempre che tutti noi siamo una ciurma di disperati, senza la quale, però, ogni cosa si ferma, guardate cosa succede nella spocchiosa Inghilterra. Dobbiamo farci ...

