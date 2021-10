Green pass, perché la vicequestore Schilirò è stata sospesa, cosa disse dal palco (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ottobre 2021 - La vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò , funzionaria della Criminalpol, è stata sospesa dal servizio . Il provvedimento arriva dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza . ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ottobre 2021 - LaNunzia Alessandra, funzionaria della Criminalpol, èdal servizio . Il provvedimento arriva dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza . ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - domenicacuziol : Da Il Gazzettino No Green pass, a Trieste il corteo più partecipato d'Italia: sfilano in 15mila: «Voi bloccate la… - CartaRossy : RT @CartaRossy: Oggi sciopero dei lavoratori portuali di Trieste: “Non entrerà nessuno di noi giorno 15 ottobre, se anche uno solo sarà las… -