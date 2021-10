Green pass: atto vandalico contro sede Cgil pensionati di Piombino. Solidarietà di Giani (Di lunedì 11 ottobre 2021) atto vandalico, a quanto pare a scopo intimidatorio contro la sede Spi-Cgil del quartiere Salivoli di Piombino: la serratura della porta d'ingresso è stata bloccata con una potente colla ed è stato lasciato un cartello con insulti rivolti al sindacato in relazione alla sua posizione sulla questione Green pass. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 ottobre 2021), a quanto pare a scopo intimidatoriolaSpi-del quartiere Salivoli di: la serratura della porta d'ingresso è stata bloccata con una potente colla ed è stato lasciato un cartello con insulti rivolti al sindacato in relazione alla sua posizione sulla questione. L'articolo proviene da Firenze Post.

