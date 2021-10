Gigi D’Alessio non si nasconde più | la prima volta in pubblico con la fidanzata incinta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ormai tantoquanto la sua ex storica Anna Tatangelo hannoto pagina. Finita la lunga relazione che li ha legati per oltre 10 anni e culminata con la nascita del figlio Andrea, i due cantanti hanno ritrovato l’amore. Lei, che è ora al timone di ‘Scene da un matrimonio’, il programma in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, ha da poco ufficializzato sui social la storia che da tempo era già finita sulla bocca di tutti: Lady Tata è innamorata e impegnata con il rapper Livio Cori. Dopo tanti rumor, a darne la notizia ufficiale è stata la stessa Anna Tatangelo che ad agosto scorso, in una Storia su Instagram, ha deciso di condividere un tenero bacio scattato a margine di una tappa del suo tour estivo. Nato a Napoli il 12 marzo 1990, quindi tre anni più piccolo di lei, Livio Cori è un artista della scena underground ...