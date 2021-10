È morto Toby, il più vecchio rinoceronte al mondo in cattività (Di lunedì 11 ottobre 2021) È morto Toby, il più vecchio rinoceronte al mondo. Il Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, fa sapere che il pachiderma, il più anziano esemplare a vivere in un parco zoologico, si è spento a 54 anni. La sua sottospecie, quella dei rinoceronti bianchi meridionali, è l'unica, inoltre, a sopravvivere ancora in natura. Nelle immagini d'archivio si vede Toby durante una passeggiata."Il vecchio cuore di Toby quest'anno non ce l'ha fatta ad affrontare le soglie dell'inverno e lui, a 54 anni, è stato accompagnato nell'ultimo viaggio da tutti quelli che sono potuti accorrere nella serata del 6 ottobre: i suoi keeper, il curatore generale, i medici veterinari, gli etologi e il ceo Cesare Avesani Zaborra", scrive il Parco in un comunicato. ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 ottobre 2021) È, il piùal. Il Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, fa sapere che il pachiderma, il più anziano esemplare a vivere in un parco zoologico, si è spento a 54 anni. La sua sottospecie, quella dei rinoceronti bianchi meridionali, è l'unica, inoltre, a sopravvivere ancora in natura. Nelle immagini d'archivio si vededurante una passeggiata."Ilcuore diquest'anno non ce l'ha fatta ad affrontare le soglie dell'inverno e lui, a 54 anni, è stato accompagnato nell'ultimo viaggio da tutti quelli che sono potuti accorrere nella serata del 6 ottobre: i suoi keeper, il curatore generale, i medici veterinari, gli etologi e il ceo Cesare Avesani Zaborra", scrive il Parco in un comunicato. ...

