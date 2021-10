E’ morto l’attore Elio Pandolfi | addio alla storica voce di Stanlio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma –, attore tra i più prolifici e longevi dello spettacolo italiano, èstanotte a Roma, la città in cui era nato nel 1926. Aveva 95 anni. Diplomatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma,iniziò la sua carrierafine degli anni Quaranta, approdando prima in varietà radiofonici (scritti dai più grandi autori della rivista, da Garinei e Giovannini a Dino Verde) e poi entrando nella compagnia di Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. Scelto da Luchino Visconti per interpretare il ruolo del cantante castrato nell’allestimento L’impresario delle Smirne, negli anni Cinquanta ha recitato insieme a Wanda Osiris, Carlo Dapporto, Lauretta Masiero, Febo Conti, Nino Manfredi, Carlo Giuffrè, Antonella Steni. Attivissimo nel campo dell’operetta fino agli ultimi anni, ...