Cancelleranno gli italiani. I pilastri del nostro cinema alla prova del pol. corr. (Di lunedì 11 ottobre 2021) alla metà degli anni Ottanta la commedia all’italiana sbarca in America. Nel novembre del 1985, la “Carnegie Hall” di New York organizza la prima retrospettiva americana su Alberto Sordi. Poco dopo tocca al “Museum of Modern Art” con una grande mostra intitolata, “Comedy Italian Style”. Il MoMa è addobbato di locandine, foto di scena, ingrandimenti di fotogrammi delle nostre commedie (in gran parte provenienti dalla collezione privata di Martin Scorsese). C’è anche una rassegna con sessanta film tra cui, com’è ovvio, molte pellicole con Sordi. Si inizia con “Polvere di stelle”. Ospiti d’onore: Alberto Sordi e Monica Vitti. Il New York Times la descrive come “un misto tra Carole Lombard e Judy Holliday fuse in un corpo meraviglioso” (anche gli americani scoprono finalmente un’altra Vitti, oltre la dolente icona dei film di Antonioni). New York è ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021)metà degli anni Ottanta la commedia all’italiana sbarca in America. Nel novembre del 1985, la “Carnegie Hall” di New York organizza la prima retrospettiva americana su Alberto Sordi. Poco dopo tocca al “Museum of Modern Art” con una grande mostra intitolata, “Comedy Italian Style”. Il MoMa è addobbato di locandine, foto di scena, ingrandimenti di fotogrammi delle nostre commedie (in gran parte provenienti dcollezione privata di Martin Scorsese). C’è anche una rassegna con sessanta film tra cui, com’è ovvio, molte pellicole con Sordi. Si inizia con “Polvere di stelle”. Ospiti d’onore: Alberto Sordi e Monica Vitti. Il New York Times la descrive come “un misto tra Carole Lombard e Judy Holliday fuse in un corpo meraviglioso” (anche gli americani scoprono finalmente un’altra Vitti, oltre la dolente icona dei film di Antonioni). New York è ...

add966 : RT @actarus1070: La farsa dei sindacati è oramai sotto gli occhi di tutti, nemmeno un giorno di protesta per il #greenpass sul posto di lav… - robymark1 : RT @actarus1070: La farsa dei sindacati è oramai sotto gli occhi di tutti, nemmeno un giorno di protesta per il #greenpass sul posto di lav… - MercPat : RT @actarus1070: La farsa dei sindacati è oramai sotto gli occhi di tutti, nemmeno un giorno di protesta per il #greenpass sul posto di lav… - kumbiaerumba : RT @actarus1070: La farsa dei sindacati è oramai sotto gli occhi di tutti, nemmeno un giorno di protesta per il #greenpass sul posto di lav… - actarus1070 : La farsa dei sindacati è oramai sotto gli occhi di tutti, nemmeno un giorno di protesta per il #greenpass sul posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancelleranno gli Il Fisco, le cartelle esattoriali. Questa volta .... non si cambia Non fare niente, ti dicono: se hai diritto ti cancelleranno quello che si supponeva avrebbe dovuto ... Ma gli elusori e gli evasori, invece, non lo possono dire. Lo possono, invece, dire milioni di ...

Fisco. Quando la 'transizione' rischia di restare solo un'idea Non fare niente, ti dicono: se hai diritto ti cancelleranno quello che si supponeva avrebbe dovuto ... Ma gli elusori e gli evasori, invece, non lo possono dire. Lo possono, invece, dire milioni di ...

Cancelleranno gli italiani. I pilastri del nostro cinema alla prova del pol. corr. Il Foglio Stop al caos idrico, presto arriverà la tariffa unica a livello provinciale Le bollette di Rivieracqua cancelleranno gli attuali 30 differenti prezzi. Il costo dell’acqua sarà lo stesso dal confine ad Andora Il commissario Checcucci: “Lo stabilirò entro novembre” ...

Non fare niente, ti dicono: se hai diritto tiquello che si supponeva avrebbe dovuto ... Maelusori eevasori, invece, non lo possono dire. Lo possono, invece, dire milioni di ...Non fare niente, ti dicono: se hai diritto tiquello che si supponeva avrebbe dovuto ... Maelusori eevasori, invece, non lo possono dire. Lo possono, invece, dire milioni di ...Le bollette di Rivieracqua cancelleranno gli attuali 30 differenti prezzi. Il costo dell’acqua sarà lo stesso dal confine ad Andora Il commissario Checcucci: “Lo stabilirò entro novembre” ...