Bloodborne | Masaaki Yamagiwa entra a far parte di Team Ninja

(Di lunedì 11 ottobre 2021), il producer di, si è unito al, noto per avere realizzatoGaiden e Nioh In seguito alla decisione di PlayStation di chiudere il SIE Japan Studio, al posto del quale è stato istituito il nuovoAsobi, molti talenti hanno scelto o sono stati costretti a prendere le distanze dalla compagnia. Tra questi, uno dei nomi più celebri è quello di, già produttore per, che ha scelto di proseguire la propria carriera presso il. La notizia è stata resa ufficiale tramite la pubblicazione di un post sul profilo Twitter dello studio di sviluppo.: i dettagli del nuovo ...

Il Team NINJA di KOEI TECMO Games ha accolto un nuovo sviluppatore nel suo organico: si tratta di Masaaki Yamagiwa.

