Bianca Atzei | “Ho perso un figlio dopo un anno di cure Ma conservo la speranza”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La cantante, ex di Max Biaggi e fidanzata del giornalista de Le Iene Stefano Corti, ha condiviso con i suoi fans un momento doloroso

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Atzei

Ha cercato a lungo un figlio e solo oraha deciso di rompere il silenzio e parlare del suo dramma personale, quello dell' aborto . Con un post su Instagram la cantante ha raccontato cosa ha significato per lei perdere il ...parla dei suo grande dolore: 'Ho perso il figlio che aspettavo da Stefano Corti'e Stefano Corti ormai fanno coppia fissa da diverso tempo. Difatti quest'ultima, dopo aver ...Bianca Atzei è tornata sui social raccontando il grande dolore che sta vivendo insieme al suo compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene. La ..."Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma in cui purtroppo si ritrovano a vivere tante coppie" “Ho sempre condiviso con voi ogni parte important ...