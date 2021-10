Badminton | Thomas & Uber Cup Finals Aarhus 2021 | Indonesia a segno su tutti i fronti

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) Continua in quel di(Danimarca) laCup. Si è chiusa la terza giornata di sfide del torneo dia squadre maschile e femminile che può essere paragonabile ai Mondiali. Partiamo dalle donne con l’Cup. Tutto è iniziato quest’oggi con un netto successo da parte dell’e del Taipei Cinese, arispettivamente sulla Francia (Gruppo A) e Thaiti (Gruppo C). Vittoria netta anche per il Giappone che ha sconfitto per 4 a 0 il Giappone, mentre la Corea ha battuto per 5 a 0 l’Egitto. La serata ha visto un solo match con il Canada che non ha lasciato scampo alla Malesia che si è arresa con un netto 4 a 1 (Gruppo D). Passiamo poi alla ...