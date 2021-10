Atalanta, Djimsiti operato all’avambraccio sinistro: i tempi di recupero (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, l’Atalanta ha riportato un aggiornamento sulle condizioni di Berat Djimsiti. Di seguito la nota del club nerazzurro: “Il calciatore Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio sinistro. Tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni”. Foto: Instagram Djimsiti L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, l’ha riportato un aggiornamento sulle condizioni di Berat. Di seguito la nota del club nerazzurro: “Il calciatore Beratè stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio. Tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: iprevisti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

