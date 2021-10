Amazon Fire TV Stick 4K Max, recensione. Il miglior set top box 4K per chi vuole spendere poco (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovo processore, con AV1, nuovo modulo di rete con Wi-fi 6: la Fire TV Stick 4K diventa Max nelle prestazioni, non nelle dimensioni e neppure del prezzo. Costa solo 15 euro più del modello attuale e se per molti il cambio non conviene, come primo acquisto è indicatissima. ... Leggi su dday (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovo processore, con AV1, nuovo modulo di rete con Wi-fi 6: laTV4K diventa Max nelle prestazioni, non nelle dimensioni e neppure del prezzo. Costa solo 15 euro più del modello attuale e se per molti il cambio non conviene, come primo acquisto è indicatissima. ...

