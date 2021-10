Alessandra Schilirò è stata sospesa: la vice questore no Green pass si spiega su Facebook (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nandra Schilirò è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni di poliziotta. La vicequestore era stata nominata dirigente del sindacato Cosap. La sospensione scatterà ufficialmente da domani. Da fine settembre si trova al centro della bufera per le sue parole durante la manifestazione contro il Green pass, che definiva illegittimo e anticostituzionale. La ministra dell’Interno Lamorgese aveva definito le parole gravissime. vicequestore Schilirò sospesa “Sarò sospesa da domani, non da oggi“, ha scritto la Schilirò su Facebook. “Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nandrain via cautelativa dal servizio e dalle funzioni di poliziotta. Laeranominata dirigente del sindacato Cosap. La sospensione scatterà ufficialmente da domani. Da fine settembre si trova al centro della bufera per le sue parole durante la manifestazione contro il, che definiva illegittimo e anticostituzionale. La ministra dell’Interno Lamorgese aveva definito le parole gravissime.“Saròda domani, non da oggi“, ha scritto lasu. “Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete ...

