Una vita, anticipazioni 10 ottobre: la decisione di Ildefonso

Lo scandalo suscitato dalla rivelazione di Anabel, porterà Ildefonso a prendere una difficile decisione. L'uomo, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 10 ottobre, deciderà di chiudersi in casa per la vergogna. Nel frattempo, la Bacigalupe si scuserà con Camino, ma lei non vorrà perdonare né lei né la madre. Intanto, Marcos e Felicia si baceranno mentre i Palacios continueranno a litigare per la politica. Infine, Genoveva licenzia Laura e Felipe vorrà andare a Cuba per parlare con il Becerra.

Una vita, trama 10 ottobre: Ildefonso si chiude in casa per la vergogna

La rivelazione di Anabel nel corso della festa organizzata da suo padre Marcos, genererà un vero e proprio caos. Ildefonso che verrà colpito dallo scandalo, ...

