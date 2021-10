Ultime Notizie Roma del 10-10-2021 ore 12 | 10

(Di domenica 10 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati della redazione che brilla Luigi in studio all’indomani dei tafferugli degli scontri al corteo no greenpass aparla il leader della CGIL Maurizio Landini annunciando che CGIL CISL UIL organizzeranno sabato 16 ottobre auna grande manifestazione Nazionale antifascista per il lavoro e la democrazia i tafferugli di ieri sera sono durati diverse ore in zona a Piazza del Popolo nella capitale ci sono stati anche quattro arresti tra cui leader di Forza Nuova Giuliano Castellino che era sotto regime di sorveglianza speciale e ha violato numerose prescrizioni è stato così fermato la della CGIL è stata saltata come Comunicato dalla CGIL stessa con una nota Il gruppo è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia ...

Un'ottima notizia sul fronte finanziario: dal 2022 in poi le pensioni degli italiani potrebbero diventare più ricche , e subire un aumento che arriverà fino a 300 euro all'anno. A riportare la notizia ...