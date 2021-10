Tuttosposi 2021 | Ciro Florio make up artist ufficiale della più importante rassegna dedicata al matrimonio

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 ottobre 2021), “il maestro per eccellenza” del trucco e parrucco del golfo partenopeo sarà ilUp & Hairnuova edizione di “Tutto Sposi”, la piùmanifestazione italianaal. Sempre sul pezzo, nonostante il periodo buiopandemia ed in pole position nel comparto dello show-biz nazionale ed internazionale grazie alla sua vincente partnership con eventi di risonanza internazionale quali Ischia Global Film & Music Fest e con programmi televisivi nazionali come “Felicità” in onda su Rai 2 e “Sartù” la sitcom prodotta da Max Adv production, tuttora in lavorazione, che vede tra gli interpreti Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi,...