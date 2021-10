“Senza Residui di Pesticidi”, la nuova linea Nettari Zuegg (Di domenica 10 ottobre 2021) VERONA – Zuegg, storica azienda veronese che dal 1890 fa della frutta la propria passione, compie un nuovo ed importante passo verso la sostenibilità, finalizzato ad armonizzare prodotti, natura e stili di vita, introducendo per la prima volta in Italia Zuegg Senza Residui di Pesticidi, l’unica gamma di Nettari Senza Residui di Pesticidi al momento della raccolta. La frutta Senza Residui di Pesticidi è superiore per sicurezza, sostenibilità e non contiene tracce di Pesticidi chimici. Ovvero le sostanze utilizzate per preservare la frutta dagli attacchi degli insetti, che con il nostro tipo di agricoltura naturale non restano né nella buccia né nella polpa. Si tratta ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) VERONA –, storica azienda veronese che dal 1890 fa della frutta la propria passione, compie un nuovo ed importante passo verso la sostenibilità, finalizzato ad armonizzare prodotti, natura e stili di vita, introducendo per la prima volta in Italiadi, l’unica gamma didial momento della raccolta. La fruttadiè superiore per sicurezza, sostenibilità e non contiene tracce dichimici. Ovvero le sostanze utilizzate per preservare la frutta dagli attacchi degli insetti, che con il nostro tipo di agricoltura naturale non restano né nella buccia né nella polpa. Si tratta ...

