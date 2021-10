Scontri al sit-in No Green pass di Roma, assalto alla sede Cgil: 12 arresti (Di domenica 10 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con la polizia, ieri, durante la manifestazione dei No Green pass a Roma. Dopo un lancio di oggetti (soprattutto sedie) contro le forze dell’ordine in piazza del Popolo, i manifestanti... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con la polizia, ieri, durante la manifestazione dei No. Dopo un lancio di oggetti (soprattutto sedie) contro le forze dell’ordine in piazza del Popolo, i manifestanti...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quattro persone arrestate per gli scontri nella manifestazione contro il Green pass a Roma. Al vaglio anche le posi… - Tg3web : Green pass, in 10 mila al sit in di Roma a Piazza del Popolo. Scontri con la polizia. I manifestanti cercano di rag… - Agenzia_Ansa : Scontri al corteo di Roma, 12 persone arrestate, anche i vertici di Forza Nuova. Dopo gli attacchi, aperte tutte le… - Simo_Se_ : Era il minimo dopo le oscenità viste ieri!!! Scontri al corteo No pass a Roma, 12 arrestati tra i quali i vertici d… - Massimi47715989 : Scontri al corteo No pass a Roma, 12 arresti, anche vertici di Forza Nuova. Dopo gli attacchi, aperte tutte le sedi… -