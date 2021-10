Riforma senza aumentare le tasse sulla casa. Sarà vero? (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Valentina Tafuri Con l’approvazione della legge delega per la Riforma del fisco viene introdotta anche la Riforma del catasto.Le novità di questa legge riguardano principalmente la revisione delle rendite catastali e la lotta all’elusione e all’evasione fiscale attraverso nuovi strumenti atti a rilevare gli immobili fantasma. Rendite catastali La legge prevede che entro il 2026 il catasto dei fabbricati venga integrato con ulteriori informazioni riguardanti gli immobili. In particolare, oltre alla rendita catastale calcolata in base alla normativa attualmente in vigore, la legge prevede che vengano calcolati anche un valore patrimoniale ed una rendita attualizzata al valore di mercato dell’immobile. E’ anche previsto un adeguamento periodico dei valori patrimoniali ma soprattutto il nuovo catasto terrebbe conto dei metri quadrati e non del numero ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Valentina Tafuri Con l’approvazione della legge delega per ladel fisco viene introdotta anche ladel catasto.Le novità di questa legge riguardano principalmente la revisione delle rendite catastali e la lotta all’elusione e all’evasione fiscale attraverso nuovi strumenti atti a rilevare gli immobili fantasma. Rendite catastali La legge prevede che entro il 2026 il catasto dei fabbricati venga integrato con ulteriori informazioni riguardanti gli immobili. In particolare, oltre alla rendita catastale calcolata in base alla normativa attualmente in vigore, la legge prevede che vengano calcolati anche un valore patrimoniale ed una rendita attualizzata al valore di mercato dell’immobile. E’ anche previsto un adeguamento periodico dei valori patrimoniali ma soprattutto il nuovo catasto terrebbe conto dei metri quadrati e non del numero ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforma senza PERCHE' DRAGHI CHIEDE A SALVINI DI FIDARSI DI LUI ...sulla riforma del catasto), venendo peraltro seppellito dal solito disprezzo dei media e degli altri partiti. Del resto sono questioni che ha sollevato anche il Segretario della Cgil Landini (senza ...

Riforma fiscale, ok Cdm senza Lega. Riordino catasto, Draghi: «Tasse non cambiano». Franco: ... Il Sole 24 ORE Catasto dolente Ma quindi, con la riforma del catasto, le tasse sulla casa aumenteranno, diminuiranno o rimarranno uguali a oggi? Negli ultimi giorni abbiamo sentito rispondere a questa domanda in ogni modo possibile ...

Riforma del catasto: solo un giocherello per assumere qualche laureato in statistica? Perché non essere onesti con gli italiani, senza trattarli sempre da .... La riforma del catasto con la conseguente revisione degli estimi non avrà impatto sulle tasche degli italiani. E, come riporta ...

