Preghiera del mattino del 10 Ottobre 2021: "Rendici umili servitori dei fratelli" (Di domenica 10 ottobre 2021) La Domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

