Pattinaggio di figura | Papdakis-Cizeron trionfano al Finlandia Trophy 2021 Secondi Chock-Bates

(Di domenica 10 ottobre 2021) Gabriella Papadakis e Guillaumericominciano dal totale di 217.54. La coppia di danzatori, tornata in una gara ufficiale dopo un anno e mezzo, ha vinto nettamente il, competizione internazionale didiin fase di svolgimento presso la Metro Areena di Espoo, sbaragliando la concorrenza con il nuovo libero interpretato sulle note de “Elegie” di Gabriel Fourè. I Vice Campioni Olimpici, già in testa dopo la rhythm dance, hanno fatto il pieno nel grado di esecuzione nei dieci elementi pianificati, ricevendo in lungo e in largo in linea generale una sfilza di +4. Tra le difficoltà meglio riuscite impossibile non citare la sequenza di twizzles (livello 4), i tre sollevamenti straight, rotazionale e curve (livello 4), oltre la sequenza di passi in diagonale (livello ...