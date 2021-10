Notte di terrore in ospedale, assaltato il pronto soccorso: 4 feriti, un’infermiera colpita in testa (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, oltre 20 aggressori si sono presentati nell’ospedale romano dove era ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo.Devastato il pronto soccorso dell’Umberto I da un gruppo di manifestanti no green pass coinvolti nelle violenze di ieri a Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, nel reparto era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo, quando si sono presentate una ventina di persone che hanno creato il panico nel pronto soccorso dell’ospedale romano, devastandolo. “Un episodio gravissimo, bisogna fermare la violenza”, ha commentato con l’Adnkronos l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che si sta recando al Policlinico per esprimere solidarietà ai sanitari. “La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, oltre 20 aggressori si sono presentati nell’romano dove era ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo.Devastato ildell’Umberto I da un gruppo di manifestanti no green pass coinvolti nelle violenze di ieri a Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, nel reparto era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo, quando si sono presentate una ventina di persone che hanno creato il panico neldell’romano, devastandolo. “Un episodio gravissimo, bisogna fermare la violenza”, ha commentato con l’Adnkronos l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che si sta recando al Policlinico per esprimere solidarietà ai sanitari. “La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con ...

