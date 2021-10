No Green pass, i 12 arresti per gli scontri a Piazza del Popolo: ci sono anche Fiore e Castellino di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) Arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a Piazza del Popolo a Roma nella manifestazione dei No Green pass. Fra loro i vertici di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Intanto il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano annuncia: «Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti». Nella notte erano state fermate quattro persone tra cui il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino. Nel frattempo sono già molte, circa un migliaio, le persone arrivate davanti alla Cgil a Roma per il presidio ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte neglidi ieri adela Roma nella manifestazione dei No. Fra loro i vertici diGiulianoe Roberto. Intanto il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano annuncia: «Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti». Nella notte erano state fermate quattro persone tra cui il leader diGiuliano. Nel frattempogià molte, circa un migliaio, le persone arrivate davanti alla Cgil a Roma per il presidio ...

