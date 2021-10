New World e Amazon oggetto di polemiche sul trasferimento di server: non si potrà cambiare regione (Di domenica 10 ottobre 2021) Il lancio di New World non è stato tra i più semplici di quest'anno: l'enorme quantità di utenti ha causato non pochi problemi soprattutto alla capienza dei server di Amazon e questo si è tradotto in lunghe code di attesa per accedere al gioco. Nel corso dei giorni seguenti al lancio, sono stati aggiunti numerosi server, che pian piano si sono popolati di giocatori. Questo anche perché gli sviluppatori hanno assicurato che nel giro di poco tempo sarebbe stato reso disponibile per tutti un trasferimento di server gratuito, per dare la possibilità ai giocatori di riunirsi con i propri amici. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 ottobre 2021) Il lancio di Newnon è stato tra i più semplici di quest'anno: l'enorme quantità di utenti ha causato non pochi problemi soprattutto alla capienza deidie questo si è tradotto in lunghe code di attesa per accedere al gioco. Nel corso dei giorni seguenti al lancio, sono stati aggiunti numerosi, che pian piano si sono popolati di giocatori. Questo anche perché gli sviluppatori hanno assicurato che nel giro di poco tempo sarebbe stato reso disponibile per tutti undigratuito, per dare la possibilità ai giocatori di riunirsi con i propri amici. Leggi altro...

