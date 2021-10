Morisi | e l’omofobia in vacanza

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 ottobre 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 41 di Vanity Fair in edicola fino al 12 ottobre 2021 Il caso Morisi ci ha insegnato tante cose: che se un politico o partito è fissato nel proibire una tal cosa, quasi sempre quella cosa gli piacerà; che se devi scegliere un escort è meglio trovarlo dei Paesi tuoi (in questo caso, un po’ di sovranismo forse era utile); che vivere in campagna, checché ne dica Stefano Boeri, può essere un incubo (provate voi, a ferragosto, a trovarvi soli come un cane nella umida pianura mantovana-veronese, tra trattorie specializzate in risotto alle rane e senza neanche le sagre, sospese per Covid). Ma (in attesa di sviluppi di una vicenda molto strana e che riserverà sicuramente sorprese) dalla storia del guru di Salvini emerge un altro dato: tutti nel raccontarlo denunciano giustamente l’ipocrisia della Lega. Però si respira un generale eccesso di zelo: e rimestando in questo mistero (e nelle mutande del Morisi) si sentono oltretutto parole che si pensavano ormai in disuso: froci, frocioni, ricchioni, e chi più ne ha più ne metta. Usate, naturalmente, per vituperare, per stigmatizzare, per sensibilizzare. E però c’è una strana verve, una strana pulsione a reti unificate. Tanto da far sorgere il dubbio: se fosse stato trovato con delle signore, siamo certi che la condanna sarebbe stata così feroce? E poi: tutti contenti di denunciare, certo, l’ipocrisia. Ma non sarà che c’è dell’altro? Magari il potersi lanciare in questo carnevale dell’omofobia, «tanto tanto libberatorio», come diceva Guzzanti? Forse anche in vista del dibattito sulla legge Zan, che ricomincia. Se Morisi a ferragosto si è fatto il festino, questo qua sembra il ferragosto dell’omofobo, prima che ricominci la scuola.