Manifestazione no green pass. Arrestate 12 persone (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 12 le persone Arrestate ieri dalla polizia e ritenute responsabili degli scontri avvenuti a Roma durante la Manifestazione No green pass. Tra gli arrestati ci sarebbero i vertici di Forza Nuova. Lo rende noto la Questura di Roma. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 12 leieri dalla polizia e ritenute responsabili degli scontri avvenuti a Roma durante laNo. Tra gli arrestati ci sarebbero i vertici di Forza Nuova. Lo rende noto la Questura di Roma. L'articolo proviene da Forze Armate News.

