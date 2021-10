Lo smartphone amico dell’ambiente ora anche 5G e low cost

Leggi su computermagazine

(Di domenica 10 ottobre 2021) E’ nata grazie a Waag, guidata da Bas van Abel. Pian piano è cresciuta da sola da quel 2013, mettendosi in mostra nel campo deglicreati con prodotti in condizioni di equità. Adesso Fairphone si adegua, rimanendo al passo coi tempi. Fairphone 5G (Adobe Stock)L’azienda dei Paesi Bassi mette Fairphone 4 5G ai blocchi di partenza. Il fornitore olandese lancia quello che probabilmente diventerà lopiù facile da riparare e più sostenibile al mondo, con un grandissimo salto di qualità in termini di hardware, dove alberga proprio il 5G. Non si conosce la data ufficiale nella quale si toglierà il velo al nuovo Fairphone 4 5G, c’è chi dice che ci vogliono settimane, altri mesi, la certezza che è l’azienda olandese continuerà con la sua filosofia, presentando uno. Che, come i suoi predecessori ...