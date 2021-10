LIVE Motocross, GP Francia MXGP in DIRETTA: vittoria per Jeffrey Herlings, Tony Cairoli è quinto! (Di domenica 10 ottobre 2021) ,CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Sarà battaglia fino all’ultimo GP, ci sarà da divertirsi! OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni del GP di Francia e vi augura un buon proseguimento di giornata. 16:50 Questa la top5 del Mondiale aggiornata 1. Jeffrey Herlings 460 punti 2. Romain Febvre 454 punti 3. Tim Gajser 450 punti 4. Jorge Prado 389 punti 5. Tony Cairoli 387 punti 16.48 Forato è undicesimo, mentre Lupino è tredicesimo, in mezzo c’è Jorge Prado. 16:45 VINCE Jeffrey Herlings! Gara-2 e GP di Francia per lui! Romain Febvre si deve “accontentare” della seconda posizione. Terzo Tim Gajser, mentre un commovente Tony Cairoli taglia il traguardo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) ,CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:53 Sarà battaglia fino all’ultimo GP, ci sarà da divertirsi! OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni del GP die vi augura un buon proseguimento di giornata. 16:50 Questa la top5 del Mondiale aggiornata 1.460 punti 2. Romain Febvre 454 punti 3. Tim Gajser 450 punti 4. Jorge Prado 389 punti 5.387 punti 16.48 Forato è undicesimo, mentre Lupino è tredicesimo, in mezzo c’è Jorge Prado. 16:45 VINCE! Gara-2 e GP diper lui! Romain Febvre si deve “accontentare” della seconda posizione. Terzo Tim Gajser, mentre un commoventetaglia il traguardo ...

