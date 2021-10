Libano in blackout totale: centrali senza carburante (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Libano sprofonda in un blackout totale. A tre mesi dell’ultimo blackout le due principali centrali elettriche Zahrani e Deir Ammar sono state nuovamente chiuse per mancanza di carburante. Le autorità libanesi hanno riferito che il problema persisterà per giorni. I libanesi continuano a soffrire in un Paese ormai devastato dalla più grande crisi economica di sempre. Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilsprofonda in un. A tre mesi dell’ultimole due principalielettriche Zahrani e Deir Ammar sono state nuovamente chiuse per mancanza di. Le autorità libanesi hanno riferito che il problema persisterà per giorni. I libanesi continuano a soffrire in un Paese ormai devastato dalla più grande crisi economica di sempre.

