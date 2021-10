La battuta di caccia finisce male | 42enne colpito da un colpo di fucile di un amico

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ladistava per trasformarsi in tragedia. Attimi di terrore nella mattinata di oggi, verso le 11.30, quando in un campo di Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, untore di ...

Advertising

Spinning2020 : @Silvy6701 @DeodatoRibeira Quel 'soprattutto espansiva' la dice lunga... lo sai vero.. che è li per una battuta di… - Genta49 : RT @IlTirrenoPrato: Una vera e propria battuta di caccia, nella speranza di rintracciare quello che è arrivato a terra del bolide che la no… - IlTirrenoPrato : Una vera e propria battuta di caccia, nella speranza di rintracciare quello che è arrivato a terra del bolide che l… - andreastoolbox : Meteorite caduto tra Prato e Pistoia: battuta di caccia del Museo Planetario | Sky TG24 - corrierefirenze : Nella speranza di rintracciare il bolide caduto sulla terra la notte del 1° ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : battuta caccia

Ladistava per trasformarsi in tragedia. Attimi di terrore nella mattinata di oggi, verso le 11.30, quando in un campo di Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, un cacciatore di ...Durante ladiuno dei quattro, classe 1963 di Meduna di Livenza , è scivolato facendo partire un colpo con il proprio fucile . I pallini hanno colpito un compagno ad un gluteo. Il ...La battuta di caccia stava per trasformarsi in tragedia. Attimi di terrore nella mattinata di oggi, verso le 11.30, quando in un campo di Meduna di Livenza, ...MEDUNA - Incidente di caccia a Meduna, stamattina alle ore 11.30 in via Malute. Durante pausa di una battuta tra 4 cacciatori, uno ha perso l'equilibrio e dal fucile sono partiti ...