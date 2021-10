Jorginho | «Vogliamo tornare subito a vincere»

Leggi su footdata

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Abbiamo perso una partita, abbiamo voglia didi nuovo. Abbiamo una mentalità vincente”. Lo ha detto il centrocampista della nazionale italianain conferenza stampa alla vigilia del match con il Belgio valido per il terzo-quarto posto in Nations League. “Abbiamo appena perso una gara dopo una striscia di 37 partite – ha aggiunto – Per me rappresenta una opportunità in quanto squadra per migliorarci.”.