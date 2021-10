In 350 a una festa senza green pass e distanziamento: maximulta all’organizzatore (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – Aveva organizzato una festa nei locali di un ex agriturismo con tutti gli ingredienti possibili: ingresso a 10 euro e probabile pubblicità e diffusione della notizia tramite i social. Peccato che l’organizzatore dell’evento, un 27enne di Quattro Castella (Reggio Emilia), non solo era sprovvisto di ogni autorizzazione, ma lo aveva fatto in spregio a ogni limite imposto dalla normativa d’urgenza connessa a contenimento della diffusione pandemica da Covid-19. È successo venerdì notte. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare i dovuti controlli all’interno del locale dotato anche di un’area esterna verificando che era in corso una vera e proprio festa che vedeva partecipare circa 350 persone che sono risultate aver fatto ingresso pagando il biglietto, senza esibire il green ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – Aveva organizzato unanei locali di un ex agriturismo con tutti gli ingredienti possibili: ingresso a 10 euro e probabile pubblicità e diffusione della notizia tramite i social. Peccato che l’organizzatore dell’evento, un 27enne di Quattro Castella (Reggio Emilia), non solo era sprovvisto di ogni autorizzazione, ma lo aveva fatto in spregio a ogni limite imposto dalla normativa d’urgenza connessa a contenimento della diffusione pandemica da Covid-19. È successo venerdì notte. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare i dovuti controlli all’interno del locale dotato anche di un’area esterna verificando che era in corso una vera e proprioche vedeva partecipare circa 350 persone che sono risultate aver fatto ingresso pagando il biglietto,esibire il...

