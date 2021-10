Il green pass non c' entra | è stato un attacco fascista e lo Stato deve reagire

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI. - L'alla sede della Cgil è"un, un atto premeditato che non c'nulla con il. Ieri è stata offesa la Costituzione e violentato il mondo del lavoro". Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini non usa mezzi termini all'assemblea generale del sindacato e contrattacca: "Non ci intimidiscono, non ci fanno paura. Non ho risentimento ma lo". Il leader sindacale chiede alla politica di sciogliere "tutte le formazioni che si richiamano al fascismo: questo è il momento di dirlo con chiarezza". E ringrazia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Mario Draghi e tutte le ...

La pandemia non è finita, ma la buona copertura vaccinale - proprio ieri è stata raggiunta la soglia dell′80% di over 12 immunizzati - e l'introduzione delstanno dando i loro frutti.BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 OTTOBRE: L'APPELLO DI FEDRIGA Intanto si avvicina sempre più il 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore definitivamente ilper tutti i ...E' quanto si legge in una nota del comitato milanese 'No green pass'. Pubblicità Quella di ieri - in piazza del Popolo a Roma e per le vie del centro a Milano - "E' stata una giornata storica per ...(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2021 'Dobbiamo collaborare tutti nel dare messaggi univoci. Il vaccino salva le vite. Completare la ...