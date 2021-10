Gp Turchia F1: vittoria a Bottas, Verstappen torna leader mondiale: Ferrari ancora fuori dal podio (Di domenica 10 ottobre 2021) Max Verstappen, grazie al 2° posto alla bandiera a scacchi, torna in testa alla classifica mondiale scavalcando di nuovo Lewis Hamilton, 5° al traguardo dopo essere scattato 11° L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) Max, grazie al 2° posto alla bandiera a scacchi,in testa alla classificascavalcando di nuovo Lewis Hamilton, 5° al traguardo dopo essere scattato 11° L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Turchia: assolte in primo grado 19 persone perseguite per aver preso parte al Pride organizzato nel… - FirenzePost : Gp Turchia F1: vittoria a Bottas, Verstappen torna leader mondiale: Ferrari ancora fuori dal podio - sowmyasofia : F1, GP Turchia: Bottas torna alla vittoria - infoitsport : Mercedes, Bottas vince il GP Turchia: 'Mi sono guadagnato questa vittoria'. VIDEO - infoitsport : GP Turchia in diretta: vittoria di Bottas, Verstappen torna leader del mondiale -