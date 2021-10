Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo duro con Lulù Selassiè: “Inizia a non rompermi i cogli*ni, non sono qui per cercarmi la fidanzata” (Di domenica 10 ottobre 2021) Nuove frizioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo. La principessa di Etiopia, in gara con le due sorelle maggiori Clarissa e Jessica, non ha intenzione di mollare la presa con il nuotatore, che ripetutamente chiede più spazi per sé. Lucrezia e Manuel si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata di Italia. Entrambi hanno mostrato sin da subito una grande sensibilità, per questo si sono trovati e si sono scambiati grandi tenerezze. Ma Manuel, più passano i giorni e più continua ad accusare l’eccessiva vicinanza e anche gelosia, della più piccola delle Selassié. L’ultimo episodio risale proprio a qualche ora fa. La redazione aveva deciso di organizzare una festa in totale spensieratezza ai concorrenti. ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 ottobre 2021) Nuove frizioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, tra Lucrezia Selassié e. La principessa di Etiopia, in gara con le due sorelle maggiori Clarissa e Jessica, non ha intenzione di mollare la presa con il nuotatore, che ripetutamente chiede più spazi per sé. Lucrezia esiconosciuti all’interno della Casa più spiata di Italia. Entrambi hanno mostrato sin da subito una grande sensibilità, per questo sitrovati e siscambiati grandi tenerezze. Ma, più passano i giorni e più continua ad accusare l’eccessiva vicinanza e anche gelosia, della più piccola delle Selassié. L’ultimo episodio risale proprio a qualche ora fa. La redazione aveva deciso di organizzare una festa in totale spensieratezza ai concorrenti. ...

