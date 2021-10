Francia, Tchouameni: «Contenti del trofeo. Rabiot? Ha vinto anche lui» (Di domenica 10 ottobre 2021) Aurelien Tchouameni, centrocampista della Francia, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna Aurelien Tchouameni, centrocampista della Francia, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «Siamo molto Contenti della vittoria. È stata una gara difficile tra due ottime squadre, alla fine abbiamo vinto e siamo Contenti. Rabiot? Ha vinto anche lui oggi. Sfortunatamente non era qui con noi, ma i nostri pensieri erano per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Aurelien, centrocampista della, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna Aurelien, centrocampista della, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «Siamo moltodella vittoria. È stata una gara difficile tra due ottime squadre, alla fine abbiamoe siamo? Halui oggi. Sfortunatamente non era qui con noi, ma i nostri pensieri erano per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Tchouameni, prove di Juve? Messaggio a Rabiot dopo la Nations League - - TUTTOJUVE_COM : Francia, Tchouameni; 'Stasera ha vinto anche Rabiot, i nostri pensieri erano per lui' - ilRomanistaweb : ?? #SpagnaFrancia 1-2: per Veretout ingresso nei minuti di recupero, come contro il Belgio, per affiancare Pogba e T… - fabio200908 : La Francia è la squadra più forte al mondo, Paul Labile è oggi ancora più forte di quando lasciò l’Italia. Tchouame… - follebianconero : Gavi per la Spagna???? Tchouameni per la Francia ???? -