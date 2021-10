Eggestein fa la differenza nel Friburgo | unico club imbattuto in Bundesliga

(Di domenica 10 ottobre 2021) Christian Streich è l'allenatore che non ha ancora perso una partita in: quattro vittorie e tre pareggi. In venticinque anni ha sempre indossato la tuta del: ha cominciato ...

E' un mediano-regista, ha 24 anni ed è terzo in classifica con la squadra allenata dal 2011 da Streich. Si sta rivelando uno dei migliori affari dell'ultimo mercato per costo (5 milioni) e rendimento ...