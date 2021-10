“E’ un fatto gravissimo” No Green Pass devastano il pronto soccorso | ci sono diversi feriti

(Di domenica 10 ottobre 2021) Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte ildel Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il, sfondando la porta di ingresso. "La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l'intervento delle forze di polizia - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, sul posto per un sopralluogo - Ci, due tra le forze dell'ordine e due operatori sanitari". Un'infermiera è stata colpita in testa da una bottiglia. "E' unquello che è accaduto nella notte aldell'Umberto I". A dirlo l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, andato sul posto per un ...

Ss51202463 : RT @sobchak69: 'La libertà non è stare sopra un albero... Libertà è partecipazione.' Ieri, invece, è stato squadrismo, fascismo, stupidità,… - Lucacec71 : RT @lauracesaretti1: Trovo politicamente gravissimo il fatto che, il giorno dopo l’assalto novax, la @cgilnazionale proclami una narcisisti… - Nmarru : RT @lauracesaretti1: Trovo politicamente gravissimo il fatto che, il giorno dopo l’assalto novax, la @cgilnazionale proclami una narcisisti… - DANZAMPY : RT @lauracesaretti1: Trovo politicamente gravissimo il fatto che, il giorno dopo l’assalto novax, la @cgilnazionale proclami una narcisisti… - LelloConso : RT @Arturo_Scotto: I fascisti hanno assaltato la sede della #Cgil nazionale. Un fatto gravissimo che ricorda le peggiori pagine del ventenn… -

Un'infermiera è stata colpita da una bottigliata in testa : 'È accaduto durante la colluttazione ed è stata poi refertata con alcuni giorni - ha spiega D'Amato - È unquello che è ...E ancora: 'quello che è accaduto nella notte al pronto soccorso dell'Umberto I. Non è tollerabile che vengano aggrediti degli operatori sanitari. Bisogna fermare il clima d'odio, ...Come risposta a questa vile aggressione, domenica 10 ottobre, dalle ore 9 la sede della Cgil di Campobasso resterà aperta e le sedi territoriali saranno presidiate. "Quanto accaduto a Roma è un fatto ...