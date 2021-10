Covid-19: perse 302.000 partite Iva dal febbraio 2020, lo rileva la Cgia (Di domenica 10 ottobre 2021) Dal febbraio 2020 all'agosto 2021 il numero dei lavoratori non dipendenti è sceso di 302 mila unità (-5,8%) e quello dei dipendenti è calato di 89 mila (-0,5%). Se, in termini assoluti, i primi sono arrivati a 4.936.000, i secondi hanno toccato quota 17.847.000 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) Dalall'agosto 2021 il numero dei lavoratori non dipendenti è sceso di 302 mila unità (-5,8%) e quello dei dipendenti è calato di 89 mila (-0,5%). Se, in termini assoluti, i primi sono arrivati a 4.936.000, i secondi hanno toccato quota 17.847.000 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid-19: perse 302.000 partite Iva dal febbraio 2020, lo rileva la Cgia - scioperato1 : RT @SkyTG24: Covid, Cgia: perse 302mila partite Iva in un anno e mezzo. I DATI - statodelsud : Covid, Cgia: perse 302mila partite Iva in un anno e mezzo. I DATI - Pino__Merola : Covid, Cgia: perse 302mila partite Iva in un anno e mezzo. I DATI - samipox : RT @devitocarmine: Restrizioni Covid, Cgia: perse 302 mila partite Iva in un anno e mezzo... Quando vi dico che distruggeranno le PMI. Dra… -