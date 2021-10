C’è una data per il film di Peaky Blinders, gli aggiornamenti dal creatore Steven Knight (Di domenica 10 ottobre 2021) Il film di Peaky Blinders è ormai confermato e il creatore della serie originale, Steven Knight, ha dato qualche aggiornamento sull’inizio delle riprese. In onda su BBC, lo show viene distribuito a livello mondiale su Netflix e segue le vicende della famiglia criminale Shelby mentre cerca di farsi un nome all’indomani della prima guerra mondiale. Composto da un cast stellare, tra cui Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, la compianta Helen McCrory nel ruolo della zia Polly e Paul Anderson interpreta il fratello maggiore Arthur, la serie ha anche visto tra i protagonisti Sam Neill, Tom Hardy, Adrien Brody e Anya Taylor-Joy. Durante il London film Festival, Steve Knight ha dichiarato che le riprese della sesta stagione sono terminate e al ... Leggi su optimagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Ildiè ormai confermato e ildella serie originale,, ha dato qualche aggiornamento sull’inizio delle riprese. In onda su BBC, lo show viene distribuito a livello mondiale su Netflix e segue le vicende della famiglia criminale Shelby mentre cerca di farsi un nome all’indomani della prima guerra mondiale. Composto da un cast stellare, tra cui Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, la compianta Helen McCrory nel ruolo della zia Polly e Paul Anderson interpreta il fratello maggiore Arthur, la serie ha anche visto tra i protagonisti Sam Neill, Tom Hardy, Adrien Brody e Anya Taylor-Joy. Durante il LondonFestival, Steveha dichiarato che le riprese della sesta stagione sono terminate e al ...

