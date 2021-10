Basket | Serie A1 2021 2022 | Trieste batte Brescia 80-72 cronaca e tabellino

(Di domenica 10 ottobre 2021) Allianz PallacanestroGermaniper 80-72 nella sfida valida per la terza giornata dellaA1die conquista il suo secondo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks con 25 punti davanti al suo avversario Amedeo Della Valle che si ferma a quota 19. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Campogrande ma la prima frazione termina 16 pari. Il secondo quarto è invece a senso unico per, che fa segnare 31-15 in 10 minuti, portando quindi il risultato all’intervallo 47-31 Il terzo quarto vede invece la rimonta di, che fa segnare pen ...

Basket Serie A 3a giornata 82-70 GeVi Napoli-Nutribullet TV h.18,30 Allianz TS-G… 84-68 Dolomiti TN-Vanoli CR Sabato h.19 78-87 Bertram…

All'allianz Dome la Pallacanestro Trieste riceve per la terza giornata del girone di andata di serie A Legabasket la Germani Brescia. Squadre al completo con Konate e Campogrande nei 12 a disposizione. Allianz Pallacanestro Trieste batte Germani Brescia per 80-72 nella sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket.